Омск, , 13:33 — REGNUM Главными политическими событиями 2020 года в Омской области стали выборы главы Новоомского сельского поселения и назначение Александра Мураховского на должность министра здравоохранения региона. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Итоги 2020 года в России и мире: самое главное — трансляция»

По его словам, на выборах главы Новоомского сельского поселения депутаты «в знак протеста» проголосовали за школьного сторожа Надежду Чекмареву.

Читайте также: На выборах главы поселения в Омской области победила сторож школы

«От должности она отказалась, не дожидаясь инаугурации 15 декабря. По всей видимости, Чекмарева была техническим кандидатом», — отметил Сергей Кондаков, добавив, что реального конкурента действующего главы поселения Артёма Лена — директора МКУ «Хозяйственное управление Новоомского сельского поселения» Наталью Пекай — с выборов сняли ещё на первом этапе голосования.

Читайте также: Избранная главой села под Омском школьный сторож отказалась от должности

«Подобные методы дискредитируют действующую власть в регионе и вызывают недоверие избирателей», — отметил Кондаков.

Ещё одним значимым политическим событием в регионе Сергей Кондаков назвал назначение главой областного минздрава Александра Мураховского.

Читайте также: Назначен новый министр здравоохранения Омской области

«Возможно, решение принималось не в Омске. По большому счёту, на местном уровне мало что зависит от местных властей и едва ли что-то можно изменить», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Читайте также: Итоги года — 2020: омскую систему здравоохранения «довели до опасной черты»