Тбилиси, , 13:44 — REGNUM Подавляющее большинство ресторанов в Грузии, если им не разрешат открыться в середине января, к февралю, когда закончатся карантинные меры, не смогут открыться из-за долгов. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 6 января сказал на брифинге глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе.

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В Грузии до 15 января объявлены выходные дни для всех предприятий, кроме стратегически важных и службы доставки. Но с 16 января кафе и рестораны не смогут работать полноценно, так как до 31 января в рамках профилактики пандемии им разрешено работать только навынос.

«Если в середине января не откроются, в первые дни февраля возобновят работу не 50%, а только 10%. Из-за накопления больших долгов больше 10% просто не смогут открыться», — описал эксперт ситуацию в ресторанном секторе.

Напомним, строгие карантинные ограничения в Грузии ввели с 28 ноября 2020 года, когда из-за роста количества пациентов с COVID-19 система здравоохранения страны оказалась под большой нагрузкой. Через неделю после введения мер темпы распространения коронавируса начали спадать, а количество свободных коек в «ковидных» центрах — увеличиваться.