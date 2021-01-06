Бишкек, , 12:48 — REGNUM В госкомитете нацбезопасности Киргизии в преддверии президентских выборов и конституционного референдума создан оперативный штаб, а личный состав ведомства переведен на усиленный вариант несения службы.

В ГКНБ отмечают, что спецслужбы республики «уделят особое внимание выявлению и предотвращению провокаций и попыток сорвать голосование со стороны деструктивных формирований, религиозно-экстремистских и криминальных группировок».

Также в ведомстве сообщили, что киргизстанские силовики на время выборов усилят антитеррористические меры и защиту стратегически важных объектов страны.

В госкомитете нацбезопасности подчеркивают, что будут привлекать граждан к ответственности за распространение материалов, которые сочтут провокационными и могущими привести к напряженности общественно-политической обстановки в Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января 2021 года. На кресло главы государства претендуют 17 человек.

Одновременно с президентскими выборами в стране пройдет референдум, на котором гражданам предложат выбрать форму будущего госуправления — оставить нынешнюю парламентскую или же вернуться к президентской.