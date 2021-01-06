Бишкек, , 12:45 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии не будут применять силовые методы против граждан, недовольных итогами предстоящих президентских выборов и референдума по изменению конституции. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.

Между тем, представитель руководства МВД республики также заявил о том, что министерство предпримет все меры для недопущения беспорядков как в день голосования — 10 января, так и после него.

По словам замминистра, в органы внутренних дел поступает информация о том, что некоторые политики готовят провокации. Но имена провокаторов чиновник при этом не назвал.

ИА REGNUM напоминает, что президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января 2021 года. В этот же день в республике состоится референдум, на котором граждане будут выбирать форму будущей системы госуправления — парламентскую или президентскую.

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