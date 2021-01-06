Ереван, , 12:30 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 6 января, отсутствовал на рождественском богослужении в соборе святого Григория Просветителя в связи с тем, что находится на самоизоляции. Об этом агентству Armenpress 6 января сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Геворгян глава правительства отсутствовал на рождественской литургии, так как находится на самоизоляции в связи с эпидемиологической ситуацией.

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Напомним, по данным Минздрава Армении от 6 января, в республике с начала пандемии выявили 160 853 случая заражения коронавирусом, 309 из которых зарегистрировали в минувшие сутки.

Отметим, Армянская Апостольская Церковь 6 января празднует Рождество Христово и Крещение как единый праздник Богоявления.