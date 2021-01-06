Тбилиси, , 12:32 — REGNUM Пехотный батальон вооруженных сил (ВС) Грузии отправился в Афганистан для участия в миротворческой операции НАТО «Решительная поддержка». Об этом 6 января сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии на сайте военного ведомства.

«32-й пехотный батальон — второе грузинское подразделение, прошедшее заключительный этап подготовки перед развертыванием (ориентированное на цели обучение) в Грузии вместо Германии», — говорится в публикации от минобороны Грузии.

Сообщается, что уровень подготовки военнослужащих проверяли военные инструкторы из США и дали ему высокую оценку. Военнослужащие 32-го батальона заменят на базе Баграм своих коллег из 13-го пехотного батальона и пробудут там полгода.

Напомним операция «Решительная поддержка» проходит в Афганистане с января 2015 года. В её рамках в стране присутствует 13 тыс. иностранных военнослужащих. В декабре 2020 года Грузия направила в Афганистан усиленную роту миротворцев.