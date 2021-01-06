Стокгольм, , 11:27 — REGNUM Рождественская поездка генерального директора Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дана Элиассона на Канарские острова в разгар пандемии коронавирусной привлекла внимание сразу нескольких крупнейших в мире средств массовой информации. О нашумевшем отдыхе шведского чиновника уже написали такие издания, как New York Times, BBC и The Independent. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«За несколько недель до наступления Рождества глава Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дан Элиассон, разослал всем жителям Швеции СМС-сообщения, в котором призвал их соблюдать ограничения и оставаться дома во время праздников. Вскоре после этого он собрал чемоданы и отправился в двухнедельное путешествие на Канарские острова», — так начинается статья, опубликованная в New York Times.

Британская газета The Independent, ссылаясь на анонимный источник шведского издания Aftonbaldet, отмечает, что «сейчас вряд найдется хоть кто-то, кто не прокомментировал это».

Журналисты New York Times, подчеркивают их шведские коллеги, также не упустили возможности упомянуть о том, как премьер-министр Швеции Стефан Лёвен был замечен расхаживающим по торговому центру в Стокгольме за несколько дней до Рождества. В фокусе внимания также оказалась министр финансов Магдалена Андерссон, которая поехала кататься на лыжах в Селен (лен Даларна) во время пандемии коронавируса.

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