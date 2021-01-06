Пекин, , 10:56 — REGNUM Бывший председатель совета директоров компании China Huarong Asset Management Co., Ltd. был приговорен к смертной казни за взяточничество и двоеженство в Китае, сообщает 5 января агентство Синьхуа.

Приговор был вынесен Вторым муниципальный промежуточным народным судом города Тяньцзиня. Суд также лишил всех политических прав Лай Сяоминя до конца его жизни, а все его имущество будет конфисковано.

Суд постановил Лаю вернуть все незаконно нажитое государству, включая все начисленные проценты.

Суд выяснил, что Лай с 2008 по 2018 годы, пользуясь своими возможностями от занимаемых им постов в бывшей Китайской комиссии регуляции банковской деятельности и компании Huarong среди прочего, помогал некоторым организациям и частным лицам финансировать проекты, бизнес-операции, а также лоббировал продвижение по службе.

В итоге, он получил денег и подарков на общую сумму 1,78 млрд юаней (около $276 млн), говорится в приговоре суда. С конца 2009 года по январь 2018 года Лай занимался растратой средств и присвоением общественных средств на сумму более 25,13 млн юаней. Кроме того, он был уличен в двоежёнстве, говорится в приговоре.

Суд также выяснил, что все обстоятельства дела были отягчающими, а действия преступника были крайне злонамеренными. Действия Лая подорвали финансовую безопасность и стабильность страны и имели крайне негативные социальные последствия. Исходя из этого, Лай был приговорен к высшей мере наказания.