Москва, , 10:49 — REGNUM Американцы все еще надеются на то, что они смогут «добить» РФ санкциями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«В 2021 году я ожидаю резкого усиления «наездов» на нашу страну, — сказал Вассерман. — С приходом во власть республиканца Трампа число наездов на нас резко возросло. Но не потому что Трамп такой дурной и злой, а потому что демократы пытаются доказать, что Трамп пришел к власти с нашей помощью. И нас надо за это наказывать. И понятно, что сейчас демократы уже объявили о подготовке против нас таких санкций, по сравнению с которыми те санкции, которые вводились при Трампе, будут выглядеть невинными шутками. Следующий год пройдет под знаком нарастания санкций, ибо американцы все еще надеются, что смогут нас добить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман заявил, что если бы в 2020 году не разразилась пандемия коронавируса, которая повлекла за собой карантин, то у нынешнего президента США Дональда Трампа был бы такой перевес в голосах, что его сопернику, демократу Джо Байдену не помогли бы никакие подтасовки.