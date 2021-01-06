Ашхабад, , 10:49 — REGNUM Новогоднее поздравление, адресованная президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову было направлено главе республики патриархом Кириллом. Текст поздравительного послания был опубликован 6 января в свежем номере газеты «Нейтральный Туркменистан».

«Русская Православная Церковь остается неизменно открытой для плодотворного сотрудничества с органами государственной власти, представителями традиционных религий и всеми благонамеренными общественными силами во имя утверждения в жизни людей непреходящих идеалов любви и милосердия, мира и справедливости», — отметил глава Русской Православной Церкви.

Патриарх Кирилл также пожелал лично президенту Туркмении, его родным и близким крепкого здоровья, бодрости духа, и помощи свыше во всех добрых делах и начинаниях.

Напомним, в Туркмении имеются приходы Русской Православной Церкви в таких городах, как: Ашхабад, Теджен, Мары, Туркменабад, Байрамали, Туркменбаши и Балканабад.