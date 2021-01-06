Стокгольм, , 10:48 — REGNUM После разгоревшегося скандала, вызванного поездкой генерального директора Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям (MSB) Дана Элиассона на Канарские острова в разгар пандемии коронавирусной инфекции, столь высокопоставленному чиновнику будет крайне сложно оставаться генеральным директором MSB. Доверие к нему, а значит, и к его ведомству подорвано. Да и сам Элиассон вряд ли сможет исправить это. Об этом в своей авторской статье написал ведущий политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

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«В понедельник (5 января — прим. ИА REGNUM) критика в адрес генерального директора MSB усилилась. Будучи главой ведомства, отвечающего за подготовку к кризисным ситуациям, Дан Элиассон уехал в отпуск за границу в разгар пандемии. И это при том, что от ненужных поездок граждан сейчас призывают воздерживаться. Дело усугубляется еще и тем, что сам Элиассон утверждает, что его поездка была «необходимой», что только прибавило критики в его адрес.

Однако оппозиция в Риксдаге молчит. Вероятно, потому, что некоторые представители партий аналогичным образом расширили действующие правила и рекомендации по отношению к себе. Вместо этого критикуют Дана Элиассона, прежде всего, ведущие авторы средств массовой информации и участники публичных дебатов», — написал Кнутсон.

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