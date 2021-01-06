Стокгольм, , 10:43 — REGNUM Лидер шведских «Умеренных» Ульф Кристерссон призвал генерального директора Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дана Элиассона покинуть свой пост после того, как высокопоставленный чиновник слетал на Канарские острова в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на заявление политика на своей странице в Facebook сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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В своем посте Кристерссон подчеркнул, что ситуация с главой Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям «совершенно неустойчива» после той критики, которая разразилась после того, как журналисты смогли обнаружить имя Элиассона среди пассажиров, отправлявшихся за границу на Канарские острова во время рождественских каникул.

«Если бы я возглавлял правительство Швеции, я бы не потерпел, чтобы глава ведомства, отвечающий за обеспечение готовности страны к кризисным ситуациям, сначала призывал людей отказываться от всего ненужного, а затем уехал бы за границу и покинул страну, когда кризис усугубился. Это безответственно. Он должен принять последствия и покинуть свой пост», — заявил Кристерссон.

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