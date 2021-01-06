Стокгольм, , 10:43 — REGNUM 5 января журналисты газеты Svenska Dagbladet смогли установить, что в период рождественских праздников генеральный директор Миграционной службы Швеции Микаэль Риббенвик отправился на на Мальту в Средиземном море в разгар пандемии.

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Как отмечают журналисты газеты Fria Tider, имя Риббенвика лишь пополнило ряд высокопоставленных чиновников Швеции, которые нарушили рекомендации Агентства общественного здравоохранения о недопустимости походов по магазинам и совершения ненужных поездок в период пандемии коронавирусной инфекции. Ранее в одном из торговых центров был замечен премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, генеральный директор Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дан Элиассон отправился встречать Рождество на Канарские острова, а министр юстиции Морган Йоханссон пошел купить рождественский подарок в торговом центре в Лунде.

По словам генерального директора Риббенвика, его поездка на Мальту была необходимой, потому что оттуда родом его «партнер», с которым они в скором времени собираются пожениться.

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