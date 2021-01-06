Москва, , 10:07 — REGNUM Наступивший 2021 год пройдет под знаком активно информационной атаки на Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.

«В отношениях США и РФ не стоит ждать большого прогресса, — сказал он. — Максимум, на что мы можем надеяться, это пролонгация СНВ-3. Санкционная война будет продолжена и конечно мы ожидаем активного и агрессивного беспардонного вмешательства в российские выборы в 2021 году. Скорее всего, весь 2021 год пройдет под знаком активной информационной атаки на Россию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китаю необходимо обеспечить прозрачность и присоединиться к США и России в разработке нового соглашения по контролю за вооружениями.

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