Тбилиси, , 09:48 — REGNUM Генеральный секретарь партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили возмутилась высказыванием исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о «российской составляющей» в «Альянсе». Об этом, как передает агентство «Интерпрессньс», лидер «патриотов» заявила на брифинге.

Накануне Кобахидзе заявил что «российская составляющая «Альянса патриотов» не вошла и парламент». Так он прокомментировал отказ Инашвили входить в парламент. Она приняла эти слова на свой счет.

«Я хочу ответить на тему навешивания ярлыков, — сказала Инашвили. — В парламенте я говорила о защите интересов Грузии, это российская составляющая? Я говорила о мире, примирении с абхазами и осетинами, это российская составляющая?»

Лидер «патриотов» также выразила уверенность в том, что в Грузии неизбежно проведение досрочных парламентских выборов, после которых в парламенте не будет уже Кобахидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиционных политических партий в Грузии объявили прошедшие в октябре и ноябре 2020 года парламентские выборы «сфальсифицированными» и объявили бойкот парламенту. Заседания парламента до 5 января проводили только члены правящей партии «Грузинская мечта». Накануне в парламент вместо отказавшихся от мандатов Инашвили и двух её соратников вошли три других представителя «Альянса». Они сразу заявили о создании новой партии «Европейские социалисты».

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