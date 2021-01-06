Тбилиси, , 08:47 — REGNUM Грузинская православная церковь (ГПЦ) в связи с угрозой распространения коронавируса отменила традиционное шествие на Рождество в Тбилиси «Алило». Об этом сообщил отдел ГПЦ по связям с общественностью на официальном сайте.

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«Уже много лет 7 января в Тбилиси и по всей Грузии проводится традиционное торжественное шествие «Алило», — говорится в обращении. — Шествия не будет, но священнослужители поздравят население и детей с Рождеством воскурение фимиама, пением и окроплением святой водой из машин».

В объявлении также сообщается, что грузинский патриарх Илия Второй начнет рождественское богослужение 6 января в 23:00 по местному времени (22:00 мск).

Шествие «Алило» является продолжением древней грузинской традиции. Инициатором её возрождения была Илия Второй. После рождественского богослужения в Тбилиси на протяжении многих лет проходило праздничное шествие от начала проспекта Руставели до кафедрального собора ГПЦ — собора Пресвятой Троицы. Во время «Алило» в большие корзины собирают пожертвования для детей-сирот.

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