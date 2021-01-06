Минск, , 08:45 — REGNUM Российский гуманитарный грузы с тест-системами для диагностики коронавирусной инфекции прибыл в Белоруссию, сообщили 5 января в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«Мы приняли от российской стороны тест-системы для ПЦР-исследований. Сегодня от наших коллег из Роспотребнадзора прибыли около 30 000 тестов», — заявил заместитель министра здравоохранения республики, главный санитарный врач Александр Тарасенко.

Тарасенко также выразил благодарность в адрес российской стороны за оказанную помощь и добавил, что данные тест-системы будут применяться в Минске.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

В свою очередь посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что помощь Министерству здравоохранения Белоруссии является очередным шагом, подтверждающим особые отношения двух государств. Дипломатический представитель РФ также добавил, что оказанная Россией помощь является поддержкой «огромной работы», которую проводит Белоруссия в борьбе с коронавирусной инфекцией. В свою очередь он в очередной раз поблагодарил «белорусских коллег» за то, что вакцина «Спутник V» первой была зарегистрирована в Белоруссии.

«Уже определены поставки до марта, а в феврале мы планируем начать производство российской вакцины в Беларуси. Взаимодействие между странами плотное, открытое и доверительное», — заключил дипломат.

Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили 1273 случая заражения SARS-CoV-2

Напомним, в Белоруссии в предыдущие сутки выявили 1273 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом превысило 203 тысячи.