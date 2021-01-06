Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления своему армянскому коллеге Армену Саркисяну, который заразился SARS-CoV-2. Об этом глава Казахстана написал 5 января в своем микроблоге в Twitter.

«Желаю Президенту Армену Саркисяну скорейшего выздоровления от коронавируса и возвращения к государственной деятельности на благо народа Армении», — написал он.

Лидер Казахстана также выразил уверенность в том, что активные усилия обоих государств и всего мирового сообщества поспособствуют победе над пандемией COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Армении Армен Саркисян, встретивший Новый год в Лондоне в кругу семьи, заразился коронавирусной инфекцией.