Атланта, США, , 07:52 — REGNUM Немного увеличили отрыв в свою пользу кандидаты в Сенат от республиканцев Дэвид Пердью и Келли Леффлер после подсчёта 91% голосов избирателей на втором туре сенатских выборов в американском штате Джорджия. Об этом 6 января сообщает телеканал СNN.

Согласно результатам обработки 91% бюллетеней, Пердью получил около 51,2% голосов, за его соперника, демократа Джон Оссофф проголосовало 48,8% избирателей. У Леффлер 50,8% голосов, а её соперник, демократ Рафаэль Уорнок, набрал 49,2% голосов. Официально подсчёт голосов ещё не завершён.

В штате Джорджия идёт борьба сразу за два места в верхней палате Конгресса США. В случае, если республиканцы получат хотя бы один мандат, они останутся в большинстве в верхней палате законодательного органа страны. Демократам же для получения преимущества в верхней палате Конгресса необходимо получить оба мандата.

В настоящее время Республиканская партия, по итогам прошедших 3 ноября прошлого года всеобщих выборов, получила 50 мест в верхней палате Конгресса. У демократов, соответственно, 48 мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что республиканцы вырвались вперёд после подсчёта 70% голосов на втором туре выборов в Сенат в американском штате Джорджия.

Читайте ранее в этом сюжете: Республиканцы вырвались вперёд на выборах в Сенат в штате Джорджия