Женева, Швейцария, , 07:50 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреиесус выразил глубокое разочарование действиями Китая, который до сих пор не допустил группу международных экспертов на свою территорию для выяснения происхождения коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Женеве.

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«Сегодня мы узнали, что власти Китая до сих пор не завершили процесс выдачи необходимых разрешений команде экспертов», — заявил он.

Глава ВОЗ добавил, что выяснение происхождения COVID-19 является одной из главных задач организации на ближайшее время. Он также выразил надежду, что поведение Китая связано с проблемами местной бюрократии, которые вскоре будут разрешены. Также отмечается, что группа экспертов уже выехала на территорию КНР.