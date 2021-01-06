Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп опроверг сведения газеты The New York Times об отсутствии полномочий у вице-президента страны Майка Пенса повлиять на итоги президентских выборов. Об этом говорится в письменном заявлении действующего американского лидера.

«Репортаж New York Times относительно комментариев вице-президента, которые он якобы допустил в разговоре со мной сегодня, — это фейковые новости. Он никогда такого не говорил», — заявил Трамп.

Он добавил, что с Пенсом у него единая позиция по возможности повлиять на результаты президентских выборов в США. Также Трамп назвал прошедшие выборы в Соединенных Штатах нелегитимными, так как в ряде штатов, по его словам, были зафиксированы фальсификации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники американской газеты The New York Times заявили, что вице-президент США Майк Пенс якобы сообщил Трампу, что не располагает полномочиями для пересмотра итогов выборов. Якобы эту информацию вице-президент донес до главы государства во время совместного обеда.

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