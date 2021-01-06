Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Меморандум, предписывающий госсекретарю Майклу Помпео вместе с минюстом и министерством внутренней безопасности США рассмотреть вопрос о возможности запрета на въезд в страну организации «Антифа» подписал действующий президент США Дональд Трамп. Текст меморандума распространил 6 января Белый дом.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни пояснила, что документ обязывает федеральных должностных лиц оценить деятельность организации «Антифа» с точки зрения федеральных законов, ограничивающих право на въезд в США иностранным гражданам, связанным с террористическими организациями, и иностранцам, намеревающимся совершить преступление на территории США.

В случаев включения «Антифа» в список террористических организаций, все члены движения потеряют право на въезд в США.

В документе перечисляются преступные действия, к которым, как предполагается, причастны члены организации «Антифа». Это нападения на людей в ходе протестов в Калифорнии в 2017 году, разглашение личных данных работников иммиграционно-таможенной полиции США, провоцирование беспорядков в Кентукки в 2020 году.

Какие практические последствия будет иметь меморандум Трампа, пока остаётся неясным. В случае, если Трамп покинет пост президента США, пришедший ему на смену Джозеф Байден сможет отменять любые исполнительные указы Трампа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп заявил о намерении одержать победу в восьми штатах США, где он официально проиграл.

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