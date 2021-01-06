Атланта, США, , 06:17 — REGNUM Небольшое преимущество получили республиканцы Дэвид Пердью и Келли Леффлер после подсчёта 70% голосов во втором туре выборов в Сенат в американском штате Джорджия. Предварительные результаты голосования сообщил 6 января телеканал Fox News.

На настоящее время Пердью получил около 50,8% голосов, его соперник, кандидат от Демократической партии Джон Оссофф — 49,2%. У Леффлер 50,3% голосов, а за её соперника, демократа Рафаэля Уорнока проголосовали 49,7% избирателей. Официальный подсчёт голосов не завершён, обработано около 70% бюллетеней.

Напомним, в случаев победы демократов, у них будет преимущество перед республиканцами в верхней палате Конгресса США, если учитывать голос вице-президента Камалы Харрис, которая имеет право голоса в случае разделения поровну позиции законодателей по обсуждаемому вопросу. В случае, если хотя бы один мандат в штате Джорджия отойдёт республиканцам, они сохранят большинство в верхней палате американского законодательного органа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на выборах в Сенат в штате Джорджия лидировали кандидаты от демократов.

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