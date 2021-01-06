Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Команде кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена следует пересмотреть стратегию национальной безопасности страны, заявил глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард в ходе брифинга.

«Я бы рекомендовал более широкий стратегический обзор, а не только пересмотр составных частей», — добавил он.

Свою позицию Ричард обосновал тем, что в современном мире типы угроз меняются стремительно, поэтому стратегия по обеспечению национальной безопасности США должна быть приведется в соответствии с реальностью. В первую очередь он посоветовал обратить внимание на действующую ядерную доктрину США.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря штаб Джо Байдена обвинил руководство Пентагона в отказе проводить встречи и брифинги. Отмечалось, что в случае отказа передавать власть сейчас, команде нового президента придется много времени, чтобы вникнуть во все данные.