Сан-Сальвадор, 6 января 2021, 05:54 — REGNUM Суд Сальвадора признал бывшего президента Элиаса Антонио Сака и его жену Ану Микско виновными в незаконном обогащении и приказал им вернуть $4,4 млн в государственную казну, 6 декабря сообщает агентство Reuters.
Также по решению суда экс-президенту запрещено занимать государственные должности в течение 10 лет.
Элиас Антонио Сака, президент Сальвадора с 2004 по 2009 год, уже отбывает 10-летний за коррупционные преступления с сентября 2018 года. Экс-президент признал себя виновным в хищении около $300 млн.
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