Москва, , 05:28 — REGNUM Более тысячи жителей Нагорного Карабаха получили медицинскую помощь от российских военных врачей, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Всего с начала работы госпиталя более 1 100 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь, в том числе 138 детей», — отметили в ведомстве.

В МО РФ добавили, что жители Карабаха чаще всего обращаются к врачам с жалобами на сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни и на зубную боль.

Как сообщало ИА REGNUM, к 5 января в Нагорный Карабах вернулись 47 653 беженцев. Помощь в сопровождении мирных жителей и обеспечении их безопасности оказывают российские миротворцы.

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