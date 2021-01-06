Лондон, , 05:19 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который содержится в тюрьме строгого режима Белмарш в восточной части Лондона, будет добиваться освобождения под залог, 5 декабря сообщило агентство Reuters.

Слушания по вопросу состоятся в суде Олд Бейли уже 6 декабря. Рассматривать его будет та же судья Ванесса Барайцер, которая уже отклонила требование США об экстрадиции Ассанжа.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января лондонский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США. Причиной отказа стало тяжелое психическое состояние основателя WikiLeaks.

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