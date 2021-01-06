Сеул, , 05:13 — REGNUM Южная Корея и Соединенные Штаты провели совместные учения ВВС в декабре 2020 года, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейской армии.

По его данным, учения проходили в сокращенном формате из-за риска распространения коронавирусной инфекции. В маневрах, проходивших с 7 по 11 декабря, участвовали истребители F-15K и F-16 от Республики Корея и F-16 от США. Дополнительные силы к учениям не привлекались.

«Это была обычная тренировка для проверки способности союзников проводить совместные операции», — подчеркнул источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря министерство обороны Южной Кореи разрешило своим гражданам, работающих на военных базах США в качестве персонала, принять участие в вакцинации против коронавирусной инфекции. При этом вакцинация южнокорейцев будет проводиться на добровольной основе.

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