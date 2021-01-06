Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что не располагает необходимыми полномочиями для пересмотра итогов президентских выборов, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, соответствующую информацию Пенс донес до Трампа в ходе совместного обеда. При этом ранее президент США утверждал на своей странице в Twitter, что необходимые полномочия у вице-президента страны все же имеются. Газета утверждает, что таким образом Трамп пытается донести до избирателей, что у него украли победу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил о намерении выступить на митинге своих сторонников в центре Вашингтона 6 января. Он выразил надежду, что на мероприятие соберется огромная толпа.

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