Гонконг, Китай, 6 января 2021, 04:33 — REGNUM Около 50 активистов протеста арестованы полицией Гонконга по закону о национальной безопасности, 6 декабря сообщает агентство Reuters.
По информации оппозиционной Демократической партии, в числе задержанных активистов — бывшие депутаты Джеймс То, Лам Чеук Тинг и Лестер Шум.
Закон о нацбезопасности был принят в июне. Его «жертвой» уже стал один из руководителей гонконгского протеста, медиамагнат Джимми Лай, которому также инкриминируют коррупционные преступления.
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