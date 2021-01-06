Атланта, США, , 04:31 — REGNUM Демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок лидируют на втором туре выборов в Сенат в американском штате Джорджия. Об этом 6 января сообщает телекомпания CNN.

Согласно результатам обработки 9% бюллетеней, Оссофф получил около 57% голосов избирателей, за его конкурента, республиканца Дэвид Пердью, проголосовали около — 43% избирателей.

Уорнок получил около 55% голосов избирателей, его соперница, кандидат от республиканцев Келли Леффлер — примерно 45% голосов. Официальный подсчёт голосов ещё не завершён, данные основаны на результатах досрочного голосования и могут поменяться.

В штате Джорджия идёт борьба сразу за два мандата. От исхода голосования будет зависеть окончательная расстановка сил в верхней палате американского законодательного органа. Если победу одержат оба кандидата от демократов, то с избранием на пост вице-президента США Камалы Харрис демократы получают преимущество, так как при равном распределении голосов законодателей вице-президент также может голосовать. В случаев, если хотя бы один мандат получат республиканцы, они сохранят большинство в верхней палате Конгресса США.

Напомним, в настоящее время Республиканская партия по итогам всеобщих выборов получила 50 мест в верхней палате Конгресса против 48 мест у Демократической партии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат в президенты США Джозеф Байден выразил уверенность в победе демократов на втором туре выборов в Сенат в штате Джорджия.

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