Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Кандидатом на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам может выдвинуть Викторию Нуланд кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден. Об этом 5 января сообщила в своей электронной версии газета Politico.

Уточняется, что переходная команда Байдена объявит об окончательном решении в течение недели. Нуланд ранее занимала пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, а в администрации экс-президента США Барака Обамы Нуланд курировала вопросы, касающиеся политики в постсоветских странах.

В частности, во время так называемого майдана в Киеве в 2014 году, приведшего к насильственной смене власти и свержению президента Украины Владимира Януковича, Нуланд официально и публично поддержала протестующих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден выразил уверенность в победе во втором туре выборов в Сенат в штате Джорджия кандидатов от Демократической партии США.

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