Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подтвердил свои намерения выступить на митинге своих сторонников в столице страны Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба избирательного штаба действующего президента.

«Президент Трамп выступит 6 января на Эллипсе во время митинга против кражи голосов», — заявили в штабе.

Также сам американский лидер подтвердил намерения выступить на лужайке у Белого дома. Он выразил надежду, что на митинге увидит огромную толпу своих сторонников.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января президент США Дональд Трамп пообещал не отдавать Белый дом демократу Джо Байдену. Он также пообещал устроить «адскую битву» за президентский пост.

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