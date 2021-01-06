Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выразил оптимизм по возможным результатам второго тура выборов в Сенат американского Конгресса в штате Джорджия. Об этом политик заявил в ходе интервью радиостанции V-103.

«Я испытываю оптимизм по поводу сегодняшнего», — заявил Байден.

Он добавил, что его очень воодушевляет перспектива победы демократических кандидатов по результатам голосования. В этом случае места в Сенате США распределятся поровну между Демократической и Республиканской партии. Таким образом, демократы могут получить явное преимущество благодаря праву голоса вице-президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября голосование в Джорджии не выявило явного победителя — ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. В связи с этим проводится второй тур выборов.

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