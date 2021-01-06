Вашингтон, , 02:15 — REGNUM Причастность российских хакеров к масштабной кибератаке на сайты федерального правительства США допустили спецслужбы Соединённых Штатов. Об этом 5 января сказано в совместном заявлении аппарата директора национальной разведки, Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США (CISA).

Отмечается, что кибератака на федеральные учреждения в декабре 2020 года была попыткой получения разведданных. В результате проведённой спецслужбами работы удалось установить, что от хакерской атаки пострадали менее десяти правительственных структур. Всего же кибератака затронула около 18 тысяч клиентов компании SolarWinds Orion, но жертвами злонамеренной активности в сетях стала лишь небольшая группа клиентов как из государственного, так и из частного секторов.

В ведомстве утверждают, что источник и исполнитель целенаправленной киберугрозы, вероятнее всего, происходит из России и несёт ответственность за большинство, если не за все хакерские атаки как на государственные, так и на негосударственные сети.

«Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы оценить полный масштаб этих действий и дать соответствующий ответ», — указано в заявлении. Расследование произошедшего, возглавляемое ФБР, продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о кибератаке на клиентов компании SolarWinds, чьё программное обеспечение было взломано в декабре 2020 года. Среди пострадавших были федеральные правительственные учреждения США и около 400 ведущих компаний. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к кибератакам может быть причастна Россия, но позднее президент США Дональд Трамп предположил, что за атаками стоит Китай.

В свою очередь МИД России связал новые нападки США на Россию и обвинения в кибератаках с борьбой за власть в Соединённых Штатах.

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