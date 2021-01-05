Стокгольм, , 22:44 — REGNUM В эти часы в штате Джорджия определяется результат ожесточенной борьбы за власть в Соединенных Штатах Америки. Об этом 5 января сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Сейчас в штате уже подсчитываются бюллетени избирателей, которые своими отданными голосами определят судьбу сразу двух сенатских кресел. В то же время новый созыв Конгресса соберется в Вашингтоне, чтобы определить исход президентских выборов.

Несмотря на то, что с момента президентских выборов в США прошло почти два месяца, а крупные американские средства массовой информации почти сразу же назвали победителем Джо Байдена, окончательный победитель гонки будет назван на совместном заседании Конгресса, подчеркивают журналисты.

Более того, поскольку 3 ноября ни один из кандидатов, претендующий на сенатское кресло от Джорджии, не набрал более 50%, в штате проводится второй тур выборов. Их результат определит пространство для маневра следующего президента США, имя которого будет названо через считанные часы.

Отмечается, что если обоим демократам удастся вырвать победу у республиканцев в Джорджии, то Сенат разделится 50 на 50. Однако в этом случае победу в потенциально ожесточенном голосовании все равно одержат демократы, поскольку в дело вмешается вице-президент Камала Харрис, в силу своей должности обладающая правом голоса в Сенате.

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