Минск, , 22:08 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, в Белоруссии его политику не поддерживает меньшинство, а пандемия — это божественное наказание за «хамское» отношение к экологии. Об этом он заявил 5 декабря, выступая на минском заводе «Горизонт».

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Некогда известное на весь СССР предприятие по выпуску телевизоров в последние десятилетия специализируется на сборке различной продукции из китайских комплектующих — телевизоров, СВЧ-печей и прочей продукции. Благодаря китайским партнёрам, удельный вес экспорта минского завода составляет 92% — в основном на российский рынок.

Комментируя политическую ситуацию в Белоруссии после окончания президентской кампании 2019 года, Лукашенко в необычно мягких формулировках высказался «о тех, кто противостоит действующей власти», сообщает президентская пресс-служба.

«Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало», — сообщил он, говоря об участниках массовых акций ненасильственного протеста, длящимся с 9 августа.

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Лукашенко также отметил: «Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому».

Он также прокомментировал проблему распространения коронавируса, опасность которого в начале прошлого года отрицал и обещал, что от этой инфекции «никто не умрёт». По мнению Лукашенко, считающего себя «православным атеистом», в ситуации пандемии «Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими».

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Напомним, ранее Лукашенко неоднократно оскорблял участников массовых протестных манифестаций, вынуждавших его передвигаться по Минску на вертолёте с вооружённым малолетним сыном Николаем. По мнению Лукашенко, протестующие действуют по замыслу «из Польши, Литвы и Америки», используют «фашистские знамёна» и «профашистские ленточки», «коллаборационистские профашистские флаги». Оппозиционеры, согласно предыдущим заявлениям Лукашенко, «издеваются» над ним и «правоохранителями», напоминая о политических репрессиях, пытках и убийствах диссидентов. По этим фактам до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела.