Подгорица, , 21:41 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович опроверг обвинения вице-премьера Дритана Абазовича в том, что у Джукановича имеется долг перед черногорским государством в размере 12,4 млн евро из-за неуплаты налогов.

«Публикация Дритана Абазовича о том, что я являюсь налоговым должником — обыкновенная ложь и обман. Как у гражданина Черногории Мило Джукановича, у меня нет ни одного цента неуплаченных налогов, так же, как и любых других долгов», — написал Джуканович 5 декабря на своей странице в Твиттере.

Джуканович добавил, что он годами является акционером компании «Глобал Монтенегро», которая из-за ошибки её финансового руководства должна 1900 евро черногорскому государству.

Ранее Абазович (также в Твиттере) написал, что Джуканович говорит необходимости соблюдения конституции страны и законов, и при этом он должен государству 12,4 млн евро налогов.

Напомним, что ранее Джуканович вступил в конфликт с новым правительством страны из-за того, что отказался подписать решения, одобренные парламентом. Одно решение касается изменений и дополнений закона о свободе вероисповедания — его Джуканович вернул на повторное голосование. Второе касается решения МИД Черногории отозвать своих послов в семи иностранных государствах.