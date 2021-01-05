Вашингтон, , 21:24 — REGNUM Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс обладает необходимыми полномочиями, чтобы пересмотреть результаты выборов главы государства, отклонив голоса выборщиков от спорных штатов. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своём Twitter.

«У вице-президента есть полномочия для того, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом», — написал Трамп.

Как сообщалоИА REGNUM, выборы президента США прошли в начале ноября 2020 года. Согласно официальным данным, победу одержал кандидат от демократов Джо Байден.

Однако действующий глава государства республиканец Дональд Трамп считает, что выборы были сфальсифицированы демократами и победил он, а вовсе не Байден. При этом уже проголосовали выборщики, а 6 января должно состояться заседание обеих палат Конгресса, на котором победа Байдена должна быть утверждена.

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