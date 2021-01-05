Москва, , 20:23 — REGNUM Заявление руководителя молодёжного крыла украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артёма Марчевского о том, что политическая сила инициирует сбор подписей за регистрацию в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою тчоку зрения 5 января в социальной сети Facebook.

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«И действительно, на кой чёрт им наша технология? Тем более не на халяву? Им Владимир Зеленский пообещал от дедушки Мороза аж 16 млн доз к февралю-марту бесплатно», — поделился Дмитрий Б.

Многие пользователи выступили против того, чтобы передавать Украине технологии по изготовлению вакцины против COVID-19. Они считают, что неправильно изготовленный препарат может нанести серьёзный репутационный ущерб Российской Федерации.

«Не нужно им наши технологии передавать. Изготовят не так, а мы потом виноватые будем. Пусть лучше ждут американскую вакцину», — считает Наталья В.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что граждане Украины не испытывают сильного желания получить российскую вакцину. Они считают, что население соседней страны подвергнуто воздействию антироссийской пропаганды.

«Какого побочного эффекта боятся на Украине? Может чувства благодарности за спасение своей жизни? Или — умрём, но прививаться не будем этими проклятыми русскими прививками. Мало ли что они туда напихали?», — задаётся вопросом Гоша Б.

Ряд пользователей отметили, что если на Украине действительно начнётся производство вакцины против COVID-19, то это произойдёт в тот момент, когда доля заболевших граждан сойдёт на нет естественным образом.

«Видел данные по заболеваемости на Украине. Им вакцина вообще не нужна, там всё на спад идёт само собой. Вот что значит реформа здравоохранения. Грамотно проведена настоящим профи (Супрун). Не то, что у нас в Мордоре. Только и умеем, что больницы строить и вакцины никому не нужные изобретать», — написал Андрей И.

Напомним, 4 января руководитель молодёжного крыла украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артём Марчевский заявил о том, что политическая сила инициирует сбор подписей за регистрацию в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».