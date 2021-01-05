Москва, , 20:17 — REGNUM Письмо с просьбой начать уголовное расследование против действующего президента Дональда Трампа после обнародования его разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, которое решили направить в ФБР конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс, вызвало шквал комментариев в интернете. Пользователи выразили своё мнение 5 января в социальной сети Facebook.

«Мне нравится слово «попросили». Ещё бы «умоляли» или «уговаривали», — написала Милена Ч.

Многие комментаторы решили заступиться за президента США. По их мнению, уж кто-кто, а он точно не нарушал законодательство Соединённых Штатов.

«Трамп ничего плохого для американцев не сделал. Это Джо Байден и его компания внедряют уже свои позорные правила», — считает Marina K.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что таким образом демократы пытаются вставить «палки в колёса» расследованию самого Трампа, который намеревается установить «справедливость» в вопросе голосования за президентское кресло в стране.

«Сначала эти демократы наврали, что это не Трамп, а они по две тысячи вместо шестисот долларов хотят раздать гражданам, теперь обвиняют Трампа в том, что сами жульничали на выборах. Совсем они не уважают граждан», — написал пользователь под псевдонимом «Дом советов».

Ряд пользователей и вовсе сообщили, что не представляют себе ситуацию, когда президента США преследует суд. Они уверены, что политическая система Соединённых Штатов не предполагает судебное давление на главу государства.

«Можно узнать имя хоть одного президента США, ответившего по закону за совершенные преступления?», — написал Igor B.

Напомним, 4 января конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо главе ФБР Кристоферу Рэю с просьбой начать уголовное расследование против действующего президента Дональда Трампа после обнародования его разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером.