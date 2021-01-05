Сараево, 5 января 2021, 19:52 — REGNUM Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 5 января покинул Университетский клинический центр в Баня-Луке, где на протяжении 16 дней проходил лечение от COVID-19.
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Додик продолжит соблюдать режим покоя в домашних условиях, передает издание Nezavisne novine.
Напомним, что Милорад Додик был госпитализирован 21 декабря из-за обострения, вызванного коронавирусной инфекцией.