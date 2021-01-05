5 января 2021 | Время чтения 1 мин

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провозглашает «стабильные отношения с Россией», ища при этом «поддержки» в вопросе принадлежности Курил у считающегося избранным президента США Джозефа Байдена. В то же время статьи в японских СМИ о политике Японии в отношении России всё чаще сопровождаются «высказываниями людей из народа», которые призывают правительство обзавестись как можно скорее ядерным оружием и создавать ракеты для того, чтобы «идти воевать» за якобы исконные «северные территории».

Анатолий Кошкин, , 20:10 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провозглашает «стабильные отношения с Россией», ища при этом «поддержки» в вопросе принадлежности Курил у считающегося избранным президента США Джозефа Байдена. В то же время статьи в японских СМИ о политике Японии в отношении России всё чаще сопровождаются «высказываниями людей из народа», которые на удивление дружно призывают правительство обзавестись как можно скорее ядерным оружием и создавать ракеты для того, чтобы «идти воевать» за якобы исконные «северные территории».

Давай дружить! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Для наглядности же на японском канале Nicovideo создан видеоматериал о возможном конфликте с Россией из-за Курильских островов. Создатели «сюжета» пытаются выяснить, кто сможет победить в таком конфликте. Как сообщается, выводы для японской стороны неутешительны.

Заняты проблемой «занятия островов силой» и эксперты японского издания Hyakuto, которые приходят к выводу, что «Япония в ходе военного конфликта с Россией не только не приобретет Курилы, но и потеряет свой крупный северный остров Хоккайдо, куда высадятся русские». «Уже само по себе наличие такой вероятности говорит о том, что силовой сценарий однозначно неприемлем в отношении вопроса статуса островов», — отмечают авторы публикации.

Ну, а японские читатели этих прогнозов, похоже, озабочены не самой провокационной постановкой вопроса о новой японо-русской войне, а тем, что «в случае угрозы островам Россия может применить ядерное оружие». А потому среди них становится всё больше сторонников политики правительства на пересмотр «мирной» 9-й статьи конституции Японии, легализацию вооруженных сил и их всемерное укрепление, в том числе за счет оснащения современнейшим ракетно-ядерным вооружением.