Киев, , 19:44 — REGNUM Проект закона о выходе Киева из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности одобрили члены правительства Украины на внеочередном заседании 5 января. Об этом сообщил на странице в соцсети Facebook представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

«Данное соглашение не соответствует современному состоянию экономических отношений между государствами ― членами СНГ, — написал он. — А обязательства Украины, которые возникли в течение срока действия соглашения, урегулированы».

Напомним, что данное соглашение было подписано 19 ноября 2010 года, а ратифицировано парламентом Украины 21 декабря 2011 года.

Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря 2020 г. члены правительства Украины одобрили законопроект о выходе Украины из соглашений с СНГ об основных направлениях сотрудничества в области защиты прав потребителей.

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