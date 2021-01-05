Вашингтон, , 19:10 — REGNUM Власти США ввели ограничительные меры против ряда предприятий, сотрудничающих с Ираном. Об этом сообщается во вторник, 5 января, на сайте минфина США.

В сообщении ведомства говорится, что речь идет о 16 компаниях, большинство из которых связаны с производством стали. Кроме того, под ограничительные меры Вашингтон попало одно физическое лицо.

Уточняется, что в черный список внесены по одной организации из Германии, Великобритании и Китая, а также 13 иранских предприятий.

Как передавало ИА REGNUM, 5 января представитель Госдепа США заявил журналистам, что обогащение урана до 20%, которое проводит Иран, является «ядерным шантажом».

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