Брюссель, , 17:58 — REGNUM Страны НАТО по-прежнему привержены расширению сотрудничества с Молдавией. Об этом 5 января сообщил на странице в соцсети Twitter генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам телефонного разговора с главой Молдавии Майей Санду.

По его словам, беседа с президентом Молдавии была хорошей.

Столтенберг добавил, что расширению «сотрудничества и помощи в модернизации институтов обороны и безопасности Молдавии» по-прежнему привержены страны Североатлантического альянса.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация не представляет непосредственной угрозы для военного блока.

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