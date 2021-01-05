Киев, , 17:00 — REGNUM Действующий глава украинского государства Владимир Зеленский победил бы в первом туре в случае проведения президентских выборов в ближайшее время.

Соответствующие данные соцопроса обнародовала сегодня, 5 января, социологическая группа «Рейтинг», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно полученным результатам, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Далее в рейтинге следуют кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, за которого бы проголосовали бы 16,6%, экс-президент Петр Порошенко с результатом 13,3%, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 10,5%, лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко — 6,4%, лидера партии «Украинская стратегия», экс-премьер Владимир Гройсман — 6,1%, остальные политики показали результат менее 5%.

Социологи отмечают, что в опросе, проведенном методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров, приняли участие 2500 респондентов.

ИА REGNUM отмечает, что в первом туре президентских выборов 2019 года на Украине Владимир Зеленский набрал чуть более 30% голосов, его ближайший преследователь Петр Порошенко — около 15%.