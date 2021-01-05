Минск, , 16:57 — REGNUM В одну команду с президентом России Владимиром Путиным на политической арене «намертво загнали» белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщил сам президент Белоруссии в интервью программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«Нас (Владимира Путина и Александра Лукашенко — прим. ИА REGNUM) загнали уже намертво в одну команду», — заявил глава Белоруссии, отвечая на соответствующий вопрос.

Лукашенко также напомнил, что лидеры России и Белоруссии также играют в одной команде в хоккей.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января в пресс-службе главы Белоруссии сообщили, что указ «Об объявлении 2021 года Годом народного единства» ранее подписал Лукашенко.

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