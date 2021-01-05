Вашингтон, , 16:42 — REGNUM Камаллу Харрис, которая должна стать вице-президентом США при Джо Байдене, уличили в плагиате и выдумывании истории своего детства. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В ходе предвыборкой кампании Харрис неоднократно заявляла, что ее родители участвовали в движении за гражданские права в США в 60-е годы XX века. Демократоам нужно было во что бы то ни стало не дать голосам афроамериканцев уйти к Трампу, поэтому такие истории, конечно же, выгодны для предвыборной кампании. В октябре 2020 года в преддверии выборов Харрис дала интервью журналу Elle.

В интервью она рассказала историю якобы из своего детства. Харрис утверждала, что родители взяли ее на одну из демонстраций в калифорнийском Окленде. Она была в детской коляске без специальных креплений. В какой-то момент Харрис якобы выпала из коляски, но мама и папа этого не заметили и пошли дальше. Когда они обнаружили, что дочери нет на месте, родители вернулись назад и увидели, что маленькая Камала плачет.

Мать тогда спросила Камалу, чего она хочет? В ответ едва научившаяся говорить девочка посмотрела на нее и сказала: «швободы» («fweedom», искаженное английское слово freedom — «cвобода»).

История конечно очень трогательная, но вряд ли правдивая. Один из пользователей сети микроблогов Twitter обратил внимание, что этот рассказ Харрис очень сильно похож на рассказ из интервью известного американского борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга, данное в 1965 году.

Тогда Мартин Лютер Кинг в интервью журналу Playboy рассказал, что был один случай в американском Бирмингеме, когда белый полицейский подошел к плачущей маленькой девочке-афроамериканке, которая шла на одну из демонстраций вместе со своей матерью, и грубо спросил ее, что она хочет. Девочка посмотрела в глаза белому полицейскому и сказала. что ей нужна «вобода» («fee-dom»).

Многие пользователи Twitter согласились, что история Харрис вряд ли правдивая и ее просто позаимствовали у Кинга для нужд предвыборной кампании.

Примечательно, что на съезде Демократической партии летом 2020 года фраза в речи Байдена оказалась полной копией высказывания известного канадского политика. Более того, это уже не первый раз, когда Байдена обвиняют в плагиате. В теперь уже далеком 1988 году, когда он также выдвигал свою кандидатуру, его уличили в плагиате, и это стоило ему выдвижения. С тех пор времена сильно изменились.