Эр-Рияд, , 16:41 — REGNUM Лидеры стран Персидского залива подписали соглашение о снятии дипломатической блокады Катара. Трансляцию мероприятия вёл саудовский телеканал «Аль-Ихбария».

Так, свои подписи под документом поставили наследные принцы Саудовской Аравии, эмиры Катара и Кувейта, представители ОАЭ и Омана.

Соглашение направлено на нормализацию отношений с Катаром и предусматривает открытие воздушного пространства, морских и сухопутных границ с этой страной.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая 2017 года Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет расторгли с Катаром дипломатические отношения, обвинив страну в поддержке терроризма.

В конце мая 2020 года глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что странами Персидского залива обсуждают снятие блокады с эмирата.

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